Süper Lig'in 13´üncü haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek olan Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolcular, kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda kondisyon ve pas çalışması yaptı.
Antrenman öncesi konuşan Gökhan Sazdağı, Gaziantep FK karşısında 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Adana Demirspor maçında iyi bir geri dönüşe imza attık. Lig bizim için iyi gidiyor. Hem sıralama hem de oyun anlamında istediklerimizi yansıtıyoruz. Şimdi önümüzde önemli bir Gaziantep FK maçı var. Onlar da tehlikeli bir takım ama son zamanlarda sıkıntıları var. İnşallah biz kendi oyunumuzu oynayacağız, 3 puanı alacağız. Oraya tek hedef galibiyet olarak gidiyoruz. Takımımızda bu sene transfer olmadı. Bunun avantaj olduğunu biliyorduk. Kemik kadromuzu da koruyabildik. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Başımızda da iyi bir hoca var. İstediğimiz oyunu oynayabiliyoruz. Hocanın istediği oyunu oynayabiliyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıtabiliyoruz. Güzel de uyum sağladık. Bizim potansiyelimiz daha fazla. İnşallah Kayserispor üst sıralarda yer alacak, hedefimiz bu" açıklamasında bulundu.
MARIO GAVRANOVIC: HER MAÇA FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ
Kayserispor´un İsviçreli santrforu Mario Gavranovic ise "Son dönemdeki oynama şeklimizden dolayı mutluyuz. Her maça farklı şekilde hazırlanıyoruz. Bu hafta da o şekilde iyi hazırlandık. Önümüzdeki maçın da kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Ama biz iyi hazırlandık. Bu maçta da başarılı olmak ve puanlar almak istiyoruz" dedi.
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