Gökhan Özen, aşkını ilan etti

Şarkıcı Gökhan Özen, uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Özen, sevgilisiyle olan ilişkisini, paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Aşkını ilan eden Gökhan Özen paylaşımında şunları kaydetti; "25 yıllık sanat kariyerimde özel hayatım ile göz önünde olmamayı tercih ettim. Şarkılarım, konserlerim, kısacası sanatım dışında gündem olmayı hiç sevmedim. Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın. Magazinden ve kameralardan uzak şekilde yaşamayı tercih ettiğim özelime, medya ve magazin basını mensubu dostlarımın saygı duyacağından eminim."

Öte yandan Gökhan Özen, 2010'da Selen Sevigen ile evlenmiş, ikili 2016'da tek celsede boşanmıştı. Çiftin, bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

Fotoğraflar: Instagram