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        Haberler Spor Futbol Gökhan Karagöl: Biz çıkıyoruz namusumuzla oynuyoruz - Futbol Haberleri

        Gökhan Karagöl: Biz çıkıyoruz namusumuzla oynuyoruz

        Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalan Sivasspor'da Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, sosyal medyadan takımı eleştirenlere cevap verdi. Karagöl, "Bizim çıkıp şerefimizle ve namusumuzla dün, bugün ve yarın da oynayacağımızı da her zaman söylüyoruz. Bu iş sosyal medyada yazmayla, çizmeyle, itibarsızlaştırmayla olmaz. Biz her zaman çıkıyoruz, alnımızın teri ve namusumuzla oynuyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 23:46 Güncelleme: 22.04.2024 - 23:47
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        "Biz çıkıyoruz namusumuzla oynuyoruz"
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        Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Sivasspor’da Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "BİZ ŞEREFİMİZLE VE NAMUSUMUZLA OYNAYAN BİR KULÜBÜZ"

        Karagöl, “Bugün güzel bir müsabaka oldu. Bizim için de güzel bir müsabaka oldu. Tabii ki bizim hedefimiz galibiyetti ama maç beraberlikle bitti. 1 puan için teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Yıllardır devam eden seviyesiz üsluplar, camiamız ile ilgili yapılmış olan üsluplara dün, bugün ve yarın da gerekli cevabı sahada verdik. Biz şerefimizle ve namusumuzla oynayan bir kulübüz. Ve herkesi de böyle olmaya davet ediyoruz. Herkes bizim ile ilgili konuşurken yüz kere düşünecek bir kere konuşacak. Onun için teknik heyetimiz ve futbolcularımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Aldıkları paraların hakkını sonuna kadar verdiler. Alın terlerini sahada sergilediler. Kendilerini bir kere daha kutluyoruz. Sivasspor’a ve Sivas’a da bu beraberliği de armağan ediyoruz. Fenerbahçe’den 1 puan almak tabii ki önemliydi. Önümüzdeki haftalarda Avrupa hedefimizin devam etmesi için de bu maç bizim için çok önemliydi. İnşallah önümüzdeki haftalarda da aynı performansla oynamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

        "BAŞKANIMIZIN SÖYLEDİĞİ ŞEYLER ORTADA"

        Sosyal medyadan takımı eleştirenlere cevap veren Karagöl, “Bizim için her maç aynı derecede önemli. 3 puan bizim için her zaman önemli. Bizim için rakibimizin ismi önemli değil. Bizim çıkıp şerefimizle ve namusumuzla dün bugün ve yarın da oynayacağımızı da her zaman söylüyoruz. Başkanımızın söylediği şeyler ortada, kamuoyu da biliyor. Bu iş sosyal medyada yazmayla, çizmeyle, itibarsızlaştırmayla olmaz. Biz her zaman çıkıyoruz, alnımızın teri ve namusumuzla oynuyoruz” dedi.

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