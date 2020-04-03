03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Projenin önemi evde kaldığımız şu günlerde "Dijital Kütüphane" ve çocukların evden bir tıkla istedikleri kitapları okuyabilecek olması... Başakşehir´in tecrübeli futbolcusu İnler, isev.org.tr adresini ziyaret edip; isev.org.tr/e-kutuphane'ye giren çocukların; Jules Verne'nin "80 Günde Devrialem", Jack London'ın "Beyaz Diş", Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" gibi Türk ve dünya klasiklerine ulaşmasını sağlıyor.
Köy okulları başta olmak üzere birçok okula 1000 tane kitaptan oluşan kütüphaneler yaptıran Gökhan İnler, Tekirdağ'da babası Ahmet İnler adına ve Küçükçekmece'de Beşiktaş´ın efsane ismi Hakkı Yeten adına da kütüphane yaptırdı. Şu ana kadar Bursa, Trabzon, Ağrı, Safranbolu, Balıkesir, Giresun, Siirt, Adana, Zonguldak ve İstanbul okullarında açılan kütüphanelerde 7-18 yaş aralığında tüm çocuklar ve gençler için Türk ve dünya yazarlarının kitapları bulunmakta. Bununla da yetinmeyen tecrübeli ve başarılı futbolcu Gökhan İnler, dijital kütüphane ile evlere de girerek büyük takdir topladı.
GÖKHAN İNLER: EVDE KALIN, KİTAPLA KALIN
Gökhan İnler, "Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Hepimiz ülkemize faydalı olmak için el birliği ile çalışmalıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini geliştirmesi ve sadece Türkiye´de değil tüm dünyada başarılı olması için kitap okumaları çok önemli. Biz de ISEV olarak çocuklarımızın eğitimine, gelişimine bu sosyal proje ile katkıda bulunmak istedik. Projeye destek veren futbol ve iş dünyasının isimleri arasında Josa Sosa, Atiba, Aziz Behic, Mert Günok , Martin Skrtel Ekuban, Uğurcan Çakır ve Giovanni Calledda ile birçok arkadaşım da bulunmakta. Onlar da çocukların bol bol kitap okuması gerektiğine dikkat çektiler, bu projede bana destek verdiler. Tüm çocuklarımıza, geleceğin kahramanlarına seslenmek istiyorum, bol bol kitap okuyun. Evde kaldığımız bu günleri birlikte atlatacağız. Yarının sağlıklı çocukları ve bilgili çocukları olabilmek için 'OkumayISEV'in, evde kalın, kitapla kalın" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!