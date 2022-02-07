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Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökhan Göz eşi kim? Gökhan Göz polislere zor anlar yaşattı, videosu tepki çekti! Gökhan Göz olayı nedir?

Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, nereli ve eşi kim? Videosu sosyal medyada tepki çekti!

İş adamı olarak bilinen ve magazin dünyasından isimlerle yaşadığı aşklarla gündeme gelen Gökhan Göz, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Evine polis tarafından baskın düzenlenen ve baskın videosundaki davranışlarıyla tepki çeken Gökhan Göz ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

07.02.2022 - 17:41 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Silah çektiği iddiasıyla polislerin evine baskın düzenlediği Gökhan Göz, gündem oldu. Yurt genelindeki binlerce vatandaş; Gökhan Göz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve eşi kim aramaları yapıyor. İşte hem Gökhan Göz hem de uğradığı baskın ile ilgili bilgiler...

  • GÖKHAN GÖZ KİMDİR?

    Gökhan Göz, 1989 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafra'lıdır. Otomotiv ve gıda dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde de girişimleri bulunmaktadır. Gökhan Göz, eski sevgilisi modacı Gülşah Saraçoğlu'yla olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

  • Türkiye’nin Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanıdığı Gökhan Göz, Gülşah Saraçoğlu'nun evini dağıttığını gösteren videoyu paylaşması ile Haber olmuştu. Olaylı bir şekilde ayrılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz günlerce konuşulmuştu.

    Arabesk'in önemli seslerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur ile görüntülenmiş, çift kameralara mutluluk pozları vermişti.

  • GÖKHAN GÖZ OLAYI NEDİR?

    Silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenlenen ünlü iş insanı polislere zor anlar yaşattı.

    Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler..." dedi.

    Göz polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken düşürerek tepki çekti. Gökhan Göz'ün elinde silahla şoke eden hareketleri tepki çekti. Bircan Bali bu görüntülerden sonra "Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi. Seren Serengil ise "Ne terbiyesizsin sen ya" diyerek isyan etti.

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