GÖKHAN GÖZ OLAYI NEDİR?



Silah çektiği sebebiyle evine baskın düzenlenen ünlü iş insanı polislere zor anlar yaşattı.



Polislere "Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi? Ben Gökhan Göz'ün silahımı kontrol etmeye gelmişler..." dedi.



Göz polisin silahını istemesi üzerine silahı verirken düşürerek tepki çekti. Gökhan Göz'ün elinde silahla şoke eden hareketleri tepki çekti. Bircan Bali bu görüntülerden sonra "Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi. Seren Serengil ise "Ne terbiyesizsin sen ya" diyerek isyan etti.