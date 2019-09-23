Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle stoperde kimin oynayacağı merak konusuydu.

Cezalı olan Vida ile sakatlıkları bulunan Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal stoperde görev yaptı. Gökhan Gönül böylece kariyerinde ikinci kez stoper olarak oynadı.

10 YIL SONRA

2008-09 sezonunda Beşiktaş derbisinde Luis Aragones tarafından stoperde oynatılan Gökhan Gönül, bu kez siyah-beyazlı formayla sahaya stoper olarak çıktı.