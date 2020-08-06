Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş transferi sonrasında kadrosuna kattığı bir diğer isim olan Gökhan Gönül, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.35 yaşındaki sağ bek, sarı - lacivertli kulübe geri döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"İMZA TÖRENİNDE AÇIKLAYACAĞIM"

İmza töreninde birçok konuya açıklık getirmek istediğini vurgulayan Gökhan Gönül, "Aslında ailesinden bir süre uzak kalmış, en sonunda yuvasına geri dönen biri olarak hislerimi kelimelerle ifade etmek çok zor. Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim, hiç bu kadar heyecanlandığımı, mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. İmza töreninde de birçok şeyi konuşmak isterim. Burada kısa konuşmak istiyorum. Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah'a, başkanım Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'na yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İmza töreninde umarım birçok şeyi konuşuruz." dedi.

"AYNI GÖKHAN'I İZLETECEĞİM"

Jübile iddialarıyla ilgili de konuşan başarılı futbolcu, "Ben, Gökhan Gönül olduğum yere, kanımı akıttığım yere, bu camiayı hak ettiği yere getirebilmek için geliyorum. Bugün Başkan'a da söyledim, ben umarım jübileyi burada yaparım. Ancak benim amacım burada jübile yapmak değil. 9 sene burada top oynadık ve birçok taraftar benim neler yapabileceğimi çok iyi biliyorlar. Aynı Gökhan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.