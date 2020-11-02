Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşma sonrası Gökhan Gönül, beIN SPORTS'a konuştu. Tecrübeli futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Birçok pozisyona girdik. Belki de bir tane pozisyon veriyoruz, o da gol oluyor. Sonra o golü kurtarmak için neyimiz var neyimiz yok mücadele ediyoruz. Üç puan almasını bildik, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ben uzun süredir bu kadar ortayla pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum."