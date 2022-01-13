"BİZİ KİMSE YIKAMAZ!"

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha tanıdıklarını sosyal medyadan duyuran ikiliden Çıra, "Nerde kalmıştık… Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı. Yıkamadı da! Çok üzgünüm ki ben sebep oldum bu yaşananlara beni kırmayıp, bana güvendiğin bize bir şans daha verdiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi. Şimdi herkes duysun ki; biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık. Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz. Seni çok seviyorum tek sevdiğim." demişti.