Gökhan Çıra kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçı olan Tuzlaspor Galatasaray mücadelesinin ardından Gökhan Çıra ile Muslera arasında büyük bir kriz yaşandı. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eşi olarak da bilinen futbolcu Gökhan Çıra ile ilgili detaylar haberimizde...

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.

Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor’da top koşturmaya başladı. Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birlikte. İkili sosyal medyada sık sık birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşıyor.