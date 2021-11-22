İkili, ayrılık sonrası her fırsatta arkadaşlıklarını ve iş ortaklıklarını sürdürmeye devam edeceğini açıklamıştı. Ancak Çıra, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla eski eşiyle arasındaki tüm bağı kopardığını açıkladı.