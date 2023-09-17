Gökhan Abur'a veda
Yüksek Meteoroloji Mühendisi ve müzisyen Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti. Abur'un cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi
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Yüksek Meteoroloji Mühendisi ve müzisyen Gökhan Abur, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Abur 15 Eylül Cuma günü 80 yaşında hayatını kaybetti.
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Abur'un cenazesi bugün Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne getirildi. Taziyeleri, eşi Hülya Abur ile kızları İlke ve Ekin Abur ve oğlu Baran Abur kabul etti.
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Cenaze törenine Abur ailesinin yakınları ile Gökhan Abur'un meslektaşları katıldı. Gökhan Abur'un eşi Hülya Abur da cenaze namazında saf tuttu.
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Güçlükle ayakta duran Hülya Abur'u oğlu teselli etti.
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Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abur´un cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.