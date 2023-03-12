Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Gökdeniz ve Rubin Kazan depremzedeleri sevindirdi

Rusya 2'nci Ligi'nin (FNL) 22'nci haftasında Rubin Kazan, sahasında Volga'yı 1-0 mağlup etti. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin futbol temsilcisi bu maçtan elde edilen gelirleri, Türkiye'deki depremzedelere yardım olarak yollayacak

Giriş: 12.03.2023 - 20:47 | Güncelleme: ABONE OL
Gökdeniz ve Rubin Kazan depremzedeleri sevindirdi
DHA

Rubin Kazan´ın efsanevi oyuncusu Gökdeniz Karadeniz´in de Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan ile tribünden izlediği karşılaşmaya Kazan´da yaşayan Türk vatandaşlar ve Azerbaycan diasporası da yoğun ilgi gösterdi.

Gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını duyan taraftarlar, tribünlerde birlik ve beraberlik vurgusu yaparken Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Öte yandan Başkonsolos Erikan, karşılaşma öncesi taraftarlarla buluşan, imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Gökdeniz Karadeniz başta olmak üzere Rubin Kazan yöneticilerine teşekkür belgesi takdim etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oscar’ı kim alır?
Oscar’ı kim alır?
3 ay sonra cansız bedeni bulundu!
3 ay sonra cansız bedeni bulundu!
Gerede'de kentsel dönüşüm yıkımında kaza
Gerede'de kentsel dönüşüm yıkımında kaza
Eşini öldürdü, kendini başından vurdu
Eşini öldürdü, kendini başından vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.