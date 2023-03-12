Gökdeniz ve Rubin Kazan depremzedeleri sevindirdi

Rubin Kazan´ın efsanevi oyuncusu Gökdeniz Karadeniz´in de Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan ile tribünden izlediği karşılaşmaya Kazan´da yaşayan Türk vatandaşlar ve Azerbaycan diasporası da yoğun ilgi gösterdi.

Gelirlerin depremzedelere bağışlanacağını duyan taraftarlar, tribünlerde birlik ve beraberlik vurgusu yaparken Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Öte yandan Başkonsolos Erikan, karşılaşma öncesi taraftarlarla buluşan, imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Gökdeniz Karadeniz başta olmak üzere Rubin Kazan yöneticilerine teşekkür belgesi takdim etti.