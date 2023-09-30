Gökdeniz Gürpüz golle başladı!
Galatasaray U!9 Takımı, Antalyaspor U19 takımını konuk ederken müsabakanın ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Gökdeniz Gürpüz ilk yarıda bir gol kaydetti
Galatasaray U!9 Takımı, U19 Elit Ligi'nde Antalyaspor'u konuk ederken sarı-kırmızılıların yeni transferi Gökdeniz Gürpüz de sahne aldı.
Galatasaray ilk yarıyı Ali Yeşilyurt, Recep Yalın Dilek ve Gökdeniz Gürpüz'ün golleriyle 3-0 önde tamamlarken Gökdeniz de taraftarı önünde çıktığı ilk maçta rakip fileleri havalandırdı.
Efe Akman, Ali Turan Bülbül ve Hamza Akman da mücadelede dikkat çeken bir performans sergiledi.