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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da gökdelenin asma katında cansız beden bulundu - Haberler

        İstanbul'da gökdelenin asma katında cansız beden bulundu

        İstanbul Kağıthane'deki 56 katlı AVM'nin asma katında cansız bir beden bulundu. 54'üncü katta bulunan seyir terasından 2 gün önce düştüğü tahmin edilen bir erkeğe ait cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:45
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        Gökdelenin asma katında cansız beden bulundu
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        Kağıthane'de, 56 katlı AVM'nin asma katında erkek cesedi bulundu. 54'üncü katta bulunan seyir terasından 2 gün önce düştüğü tahmin edilen bir erkeğe ait ceset, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Polis, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi'nde bulunan 56 katlı AVM'de meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, 261 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük binası olan AVM çalışanları, binanın arkasında bulunan bölümün asma katındaki cam tavanlardan birinin kırık olduğunu fark etti.

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        Asma katı kontrol eden çalışanlar bir erkek cesedi bulunduğunu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, cesedin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla cesedi asma kattan çıkardı. İtfaiye merdiveniyle aşağı indirilen cesedin 2 günlük olduğu tespit edildi.

        Polisin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İsminin Yusuf olduğu öğrenilen kişinin, 56 katlı binanın 54'üncü katındaki seyir terasından düştüğü anlaşılırken, polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Cadde üzerinde esnaflık yapan Mustafa Hartavi "Sabah iş yerimizi açtığımızda burada itfaiye ekiplerinin olduğunu gördüm. Arkadaşlara sorduğumuzda burada 2 gün öncesinden intihar olduğunu ve daha yeni fark ettiklerini öğrendim. Kişinin AVM'nin 55. Katından atladığı söyleniyor. Şu anda ekipler cesedi çıkarttı" dedi.

        Fotoğraflar: İHA

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