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        Haberler Gündem Çevre Gökçeada'da otluk yangını kontrol altına alındı | Son dakika haberleri

        Gökçeada'da otluk yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerden etkilenen alanlarda soğutma çalışması yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 06:31 Güncelleme: 04.02.2025 - 06:34
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        Gökçeada'da otluk alan yangını
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        Gökçeada ilçesinde Afer Çeşmesi bölgesinde saat 19.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        Ekipler, alevlerden etkilenen alanlarda soğutma çalışması yaptı.

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        #Çanakkale
        #haberler
        #Gökçeada
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