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        Haberler Gündem Güncel Gökçeada'ya tüm seferler iptal | Son dakika haberleri

        Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

        Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:32
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        Gökçeada'ya tüm seferler iptal
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        Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

        Öte yandan, Bozcaada ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00 seferi iptal edildi.

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