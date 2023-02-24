DHA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00; Geyikli'den saat 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00, 20.00, Gökçeada'dan ise saat 13.00, 18.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan her iki hatta 26 Şubat'ta yapılacak feribot seferlerinin tümü iptal edildi.