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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine "fırtına" nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi

Giriş: 24.02.2023 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine
DHA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki etkili olması beklenen fırtına nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00; Geyikli'den saat 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00, 20.00, Gökçeada'dan ise saat 13.00, 18.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan her iki hatta 26 Şubat'ta yapılacak feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

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