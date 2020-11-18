Gökçeada şok cihazı bekliyor

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CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Gökçeada'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İsmail Bulmuş'un ölümünü Meclis Genel Kurulu'na taşıdı.

Ceylan yaptığı açıklamada, bir dönem CHP Gökçeada ilçe başkanlığını da yapan Bulmuş'un geçtiğimiz hafta kalp krizi şüphesiyle Gökçeada Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak hastanede şok cihazı bulunmadığı için hava ambulansı talep edildiğini kaydetti.

"TIBBİ DONANIM BULUNMADIĞI İÇİN HAYATI KURTURALAMADI"

Ceylan, hava ambulansı helikopterlerinin ise gece uçuşu yapamayacağı nedeniyle gönderilmediğini söyledi. Bulmuş'un Sahil Güvenlik botuyla, Eceabat Kabatepe’ye götürüldüğünü belirten Ceylan, burada da gerekli tıbbi donanım bulunmaması nedeniyle Bulmuş'un kurtarılamadığını söyledi.

CHP'li Ceylan ayrıca bir sağlık çalışanının, "Gece uçuş yapabilen askeri helikopterle sevk edilmiş olsaydı yaşama döndürebilirdik" şeklinde açıklama yaptığını da kaydetti.

Gökçeada Devlet Hastanesi'ndeki eksikliğe dikkat çeken Ceylan, kalp krizine anında müdahaleyi sağlayan otomatik cihazların adalarda da bulunması gerektiğini söyledi.