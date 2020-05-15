Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada beş güne çıkarıldı

AA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerindeki planlamada değişikliğe gidildi.

Buna göre daha önce 4 güne düşürülen Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri, Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla beş güne çıkarıldı.

Seferler 16 Mayıs'tan itibaren pazartesi, salı, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri yapılacak.