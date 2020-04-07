Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

AA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Planlanan diğer seferlerde aksama bulunmuyor.