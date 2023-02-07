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Gökçeada Belediye Başkanı Çetin: Kimseden rüşvet almadım

Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Ünal Çetin'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çetin, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "Kimseden rüşvet almadım" dedi

Giriş: 07.02.2023 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
Gökçeada Belediye Başkanı Çetin: Kimseden rüşvet almadım
DHA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda İYİ Parti'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gökçeada eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü Seval Duran, Gökçeada eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanırken, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KİMSEDEN RÜŞVET ALMADIM'

Gökçeada Belediye Başkanı Çetin, savcılık ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "'Ada Dayanışması' adı altında isimsiz bir mektupla soruşturma başlatılmıştır. Bunun üzerine Çanakkale Valiliği tarafından belediyede incelemeler yapıldı. Ayrıca Sayıştay denetçileri gelerek incelemelerde bulundu. Sayıştay raporunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. 2021 ve 2022 yıllarında çocuklarımı evlendirdim. Bunun için 2+1 ve 1+1 dairemi sattım. Huzurda bulunan şüpheliler ile herhangi bir ticari alışverişim söz konusu değildir. Kimseden rüşvet almadım" dedi.

Tutuklanan imar müdürü Seval Duran da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Müteahhitlerden rüşvet isteme gibi bir durum söz konusu değildi" diye konuştu.

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