"İREM, BİZ EVLİYKEN SEDAT'A EVLENME TEKLİFİ ETTİ"

Geçtiğimiz aylarda Işın Karaca da irem Derici hakkında bir açıklamada bulunmuştu. Sedat Doğan ile evli olduğu sırada İrem Derici'nin Doğan'a evlenme teklifi ettiğini söyleyen Karaca, "Daha boşanmamıştık. Gecenin bir vakti, çok sevdiğim bir arkadaşım fotoğraf attı bana. Kızımın biyolojik babası ile meslektaşım olan kadının facebook'ta paylaştığı fotoğraf... El ele duruyorlar. O gün artık dedim ki 'hayat sert bir şey, çok acımasız ve insanı yoran bir şey. Sabredip durmak gerekiyor.' Bu bahsettiğimiz insan da İrem Derici idi..." açıklamasını yapmıştı.