Gökçe isminin anlamı nedir? Gökçe isminin kökeni ve dini anlamı

Gökçe ismi, genel olarak anne babaların çocuklarına vermekten hoşlandığı isimlerden biridir. Bu isim ülkemizde genel olarak kız çocuklarına verilir, ancak çok sık olmasa da erkek çocuklarına da verildiği bilinir. Gökçe isminin güzel anlamı ve okunuşun kolaylığı, ebeveynlerin çocuklarına bu adı düşünmesine neden olur. Bunların yanı sıra Gökçe isminin Kur’an’ da geçip geçmediği de ebeveynler tarafından merak edilir. “Gökçe ismi Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunun cevabı için yazının devamını okuyabilirsiniz …

Gökçe İsminin Anlamı Nedir?

REKLAM

“Gökçe isminin anlamı nedir?” sorusu pek çok ebeveyn tarafından sıkça sorulur. Gökçe ismi genel olarak kız ismi olarak kullanılsa da erkek ismi olarak da kullanıldığı bilinir. Türkçe kökenli olan bu ismin anlamını yazının devamında bulabilirsiniz:

Güzel, gösterişli kimse

Mavi gözlü kimse

Yiğit, cesur

Gökçe ismi erkeklerde; yiğit, cesur gibi anlamlara gelir. Genel olarak Gökçe isminin gök rengi, mavi, gökle ilgili, semavi gibi anlamlara geldiğini söylemek mümkündür.

Gökçe İsmi Kur’an’ da Geçiyor Mu?

Türkçe kökenli bir isim olan Gökçe ülkemizde sıkça kullanılan bir isimdir. Birçok ebeveyn tarafından Gökçe isminin dini anlamı ve Gökçe isminin Kur’an’ daki anlamı merak edilir. Gökçe ismi söylenenlere göre kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’ de geçen bir isim değildir. Ancak bu isim, aynı zamanda semavi anlamına geldiğinden ebeveynlerin favorisi olmuştur. Semavi bir isim olan Gökçe kelimesi, hayırlı evlat sahibi olmak isteyenler tarafından sıkça tercih edilir.

REKLAM

Gökçen İsminin Anlamı

Gökçe ismi kız çocuğu olan ebeveynler tarafından sıklıkla tercih edilen bir addır. Bu ismin anlamı ve kökeni de ebeveynler tarafından merak konusudur. Gökçe isminin kökeni Türk dilinden gelir. Anlamı ve Türkçe bir isim olması sebebiyle de tercih edilen bu ismin anlamı da oldukça hoştur. Neticede Gökçe isminin anlamı; güzel, hoş kimse ve mavi gibi kavramlar ile özdeşleşir.