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        Haberler Objektife Takılanlar Gökçe Bahadır, yapımcı oldu - Magazin haberleri

        Gökçe Bahadır, yapımcı oldu

        Gökçe Bahadır, yapımcılığını üstlendiği 'Ehlikeyf' adlı tiyatro oyunun gösterimi öncesinde; "Benim için özel bir akşam oldu. Her şeyden önce benim çok eski bir arkadaşımın yazdığı okuma tiyatrosu. Ben de böyle bir oyuna destek olmak istediğim için bu oyunun daha fazla yükselmesini istediğim için buradayız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 08:16 Güncelleme: 19.02.2025 - 08:16
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Gökçe Bahadır, yapımcısı olduğu 'Ehlikeyf' isimli oyunun öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "HEYECANLIYIZ"

        Geceyle ilgili heyecanını dile getiren güzel Gökçe Bahadır; "Heyecanlıyız... Bu akşam, gerçekten enteresan bir birleşim oldu. Benim için özel bir akşam oldu. Bir okuma tiyatrosu, her şeyden önce benim çok eski bir arkadaşımın yazdığı okuma tiyatrosu. Ben de böyle bir oyuna destek olmak istediğim için bu oyunun daha fazla yükselmesini istediğim için buradayız" dedi.

        "HER ŞEY KENDİLİĞİNDEN OLUŞTU"

        Yapımcılığın da kolay olmadığını söyleyen Gökçe Bahadır; "Zor da değil. Uzun zamandır bu işle uğraşıyorum. Proje bazlı bir deneyim yaşamak istedim. Oyunu izledikten sonra, her şey kendiliğinden oluştu" dedi.

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        #Gökçe Bahadır

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