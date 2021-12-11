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Gökcan Sanlıman'dan 'Loş Bir Sokakta'

Gökcan Sanlıman'ın merakla beklenen dördüncü stüdyo albümü "Loş Bir Sokakta", tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı

11.12.2021 - 15:21 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Yayınladığı "Bir Dokun Bin Aşk İşit" ve "Bi T-Shirt Bi Kot" şarkıları ile bu albümü öncesi müzikseverleri oldukça heyecanlandıran Gökcan Sanlıman, "Gece Yarısı Benim Adım" ismini verdiği yepyeni şarkısı ile "Loş Bir Sokakta" albümünün tamamını dinleyenlerin beğenisine sunuyor.

    Tema olarak kendi yaşanmış hikayelerini dinleyenlerine aktaran Sanlıman, sekiz şarkıdan oluşan "Loş Bir Sokakta" albümünün tamamında söz ve müziklere imzasını atıyor.

  • Albümün platformlarda açıldığı gün Karadeniz turnesi için yola çıkan Gökcan Sanlıman, 4 Aralık Trabzon, 5 Aralık Ordu, 6 Aralık tarihinde Samsunlu sevenleriyle bir buluşma gerçekleştirdi.

    Gökcan Sanlıman'ın dördüncü stüdyo albümü "Loş Bir Sokakta", tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

  • Pandemi sürecinde müziğe yoğunlaşan pek çok sanatçı, yeni şarkılarını ve albümlerini dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Kendilerini üretmeye adayan müzisyenler, melodilerini sevenlerine sunuyor. İşte sizin için seçtiklerimiz...

  • MOR VE ÖTESİ 'FORSA' İLE GERİ DÖNDÜ

    Rock müziğin öncü grubu mor ve ötesi uzun bir aradan sonra "Forsa" adlı şarkıları ile geri döndü. Şarkının Selma Ergeç, Eda Erdem, Melisa Sözen, Mert Fırat, Hazal Kaya, Sinan Erdem, Ahsen Eroğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı sosyal medya tanıtımı büyük ilgi gördü. Grup, bu isimlerin paylaştığı ve büyük ilgi uyandıran postları tam gece yarısı şarkı yayınlanırken kendi hesabında birleştirerek şarkının sözlerini oluşturdu.

    "Forsa" ilk günden Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasında yerini aldı.

  • ASLI SİVRİ'DEN "YARA"

    Son dönemde Türkiye'de popüler dönemini yaşayan Türkçe R&B müziğe yeni bir renk katan Aslı Sivri, "Yara" isimli şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.

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