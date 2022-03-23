Gökcan Sanlıman'dan 'Electroluxe'

Şarkıcı Gökcan Sanlıman, diskografisinden seçtiği şarkıları geniş bir sound yelpazesinde yeniden ele aldı. Sanlıman, "Dinleyenlere enerjik ve modern bir dünya yarattık." diyerek 'Electroluxe'ü taktim etti.

Söz ve bestesi Gökcan Sanlıman'a ait 10 şarkıdan oluşan albümün yeni düzenlemelerinde Cem Özkan, Hakan Caneroğlu ve Bora Yeter'in imzaları yer alıyor.

'Electroluxe' albümünün ilk video klibi ise 'Gece Yarısı Benim Adım'ın yeni versiyonuna Ahmetcan Tekin yönetmenliğinde yılın ilk günlerinde Belarus'da çekildi.

Gökcan Sanlıman Minsk'in farklı noktalarında kamera karşısına geçti. Ekip 5 gün kaldıkları şehirde birbirinden renkli görüntülere imza attı.

Ünlü şarkıcının arşiv niteliğindeki albümü 'Electroluxe' tüm dijital platformlarda yerini aldı.