Gökcan Sanlıman'dan 'Bir Dokun Bin Aşk İşit'

Sanatçı Gökcan Sanlıman, dördüncü stüdyo albümü 'Loş Bir Sokakta'nın ilk şarkısı 'Bir Dokun Bin Aşk İşit'i dinleyicilerle bir araya getirdi.

Sanlıman, klibinde usta şair Cemal Süreyya'nın "Hayat kısa, kuşlar uçuyor." dizelerini konu edindi. 'Bir Dokun Bin Aşk İşit' şarkısının yönetmen koltuğunda Ahmet Can Tekin yer aldı.

İstanbul, Anadolu yakasında çekilen klipte Gökcan Sanlıman'a dans performansıyla Elif Korkmaz eşlik etti.