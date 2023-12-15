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        Haberler Müzik Gökcan Sanlıman: Benim için onur - Magazin haberleri

        Gökcan Sanlıman: Benim için onur

        'Buralar Soğuk'u yeniden yorumlayan Gökcan Sanlıman, "Benim için Türkiye'nin en önemli şarkı yazarlarından biri olan ustamın albümünde yer almak onur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:44
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        Feridun Düzağaç'ın 1996'da yayımlanan ilk albümü 'Beni Rahatta Dinleyin'den 'Buralar Soğuk', Gökcan Sanlıman yorumuyla 2023'ün son günlerinde dinleyicisi ile buluştu.

        Söz ve bestesi Feridun Düzağaç'a ait olan 'Buralar Soğuk'un Gökcan Sanlıman versiyonunun düzenlemesini Cem Özkan yaptı.

        "BENİM İÇİN ONUR"

        "Benim için Türkiye'nin en önemli şarkı yazarlarından biri olan ustamın albümünde yer almak onur" diyen Gökcan Sanlıman, FD'nin ilk albümünden 'Buralar Soğuk' yeniden yorumladı.

        Feridun Düzağaç’tan HT Stüdyo’ya özel ‘Dinle’
        Feridun Düzağaç’tan HT Stüdyo’ya özel ‘Dinle’
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        #Feridun Düzağaç
        #Gökcan Sanlıman

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