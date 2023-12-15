Gökcan Sanlıman: Benim için onur - Magazin haberleri

Gökcan Sanlıman: Benim için onur - Magazin haberleri

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Feridun Düzağaç'ın 1996'da yayımlanan ilk albümü 'Beni Rahatta Dinleyin'den 'Buralar Soğuk', Gökcan Sanlıman yorumuyla 2023'ün son günlerinde dinleyicisi ile buluştu.

Söz ve bestesi Feridun Düzağaç'a ait olan 'Buralar Soğuk'un Gökcan Sanlıman versiyonunun düzenlemesini Cem Özkan yaptı.

"BENİM İÇİN ONUR"

"Benim için Türkiye'nin en önemli şarkı yazarlarından biri olan ustamın albümünde yer almak onur" diyen Gökcan Sanlıman, FD'nin ilk albümünden 'Buralar Soğuk' yeniden yorumladı.