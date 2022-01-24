Gökcan Sanlıman'ın dördüncü video klibi yayında!

'Loş Bir Sokakta' albümündeki dördüncü video klibi sevenleri ile paylaşan Gökcan Sanlıman, Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde kameralar karşısına geçti.

Sözü ve müziği Sanlıman'a ait olan 'Aşkından Kalmayım' şarkısının düzenlemeleri Alper Atakan imzası taşıyor.

Gökcan Sanlıman'ın yeni albümü 'Loş Bir Sokakta'nın dördüncü video klibi 'Aşkından Kalmayım', tüm dijital müzik platformları ve müzik kanallarında yerini aldı.