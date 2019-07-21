Anne Oya Şahin ise, “Kilo kaybının ardından göğüslerde küçülme olunca kızım ameliyat olmaya karar verdi çünkü kendini çok kötü hissediyordu. Şimdi çok memnun, sakin bir anda hayata bakış açısı değişti. Ameliyattan sonra sürekli yüzü gülüyor ve kendine bakıyor” dedi.