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Eskişehir'de kavgada göğsünden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Eskişehir'de, sokakta çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 04.05.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Göğsünden bıçaklanan genç öldü
AA

Eskişehir'de kavgada bıçaklanan genç, hayatını kaybetti.

Emek Mahallesi Ortabahçe Sokağı'nda Efekan Ö. ile (24) ile Murat Can Ş. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Can Ş., Efekan Ö.'yü göğsünden bıçakla yaralayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efekan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Murat Can Ş. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

*Fotoğraf: İHA

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