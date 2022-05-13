'Gogol Bordello' KüçükÇiftlik Park’ta

Ünlü müzik grubu Gogol Bordello, alışılmadık müziği ve daha önce bir punk rock grubunda görülmemiş enerjisiyle sergilediği sahne şovuyla İstanbul’a 2022 yazının en iddialı eğlence programını vadediyor. 2 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak olan grubun beyni Eugene Hütz, Gogol Bordello için “Roman Punk Kabaresi” tanımlaması yaparak dünyanın dört bir yanındaki herkesin bu müziğin ritmine kapılacağını söylüyor.

Avrupa’da birkaç ülke gördükten sonra New York’a bir göçmen olarak giden Eugene, 1999’da Gogol Bordello’yu kurdu ve Doğu Avrupalı diğer göçmenlerle özgün müziğini oluşturdu. İlk yıllarından itibaren seyircisini postmodern estetiğin dışına çıkmak için cesaretlendiren grup otantik zevkleriyle de roman punk müziğinde yeni kombinasyonlar hayata geçirdi. Sanatın tüm alanlarını kullanan Eugene Hütz punk geleneği üzerine inşa ettiği kabare şovunu, dünyanın dört bir yanında eğlenceye ihtiyaç duyan herkese sunmak için turlara çıkıyor, farkındalık projeleriyle Gogol Bordello’nun vizyonunu ortaya koyuyor.

Sahneyi bir oyun alanı olarak kullanan Gogol Bordello 'setlist’e bağlı kalmadan spontane gelişen olaylarla bir anda deneysel müziğe dönebilen çılgın fikirlerle dolu bir grup. Kültürlerin kesişim noktası İstanbul, tükenmez ilham kaynağıyla Gogol Bordello’nun iştahını kabartan bir şehir.