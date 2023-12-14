Gofret'e gelen mamalar sokak hayvanlarına dağıtıldı

Düzce’de geçtiğimiz günlerde Sibel Kabasakal, King Charles cinsi Gofret isimli köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutlamıştı.

Pasta kesilen ve davetlilerin alkışları eşliğinde yeni yaşına giren Gofret’e hediye gelen mamalar, sahibi Kabasakal tarafından sokak köpeklerine dağıtıldı.

Millet Bahçesi’ne köpeği Gofret ile giden Kabasakal, hediye mamaları tabaklara koyarak sokak köpeklerini besledi.

"FARKINDALIK SAĞLAMAK İSTEDİM"

Seneye çok daha büyük bir doğum günü organizasyonu yapmayı planladığını anlatan Sibel Kabasakal, “Gofretin doğum gününü kutlamıştık ve bu kutlamaya yoğun katılım oldu. Katılımcıların hepsi de hediye olarak mama getirdiler. Biz de o mamaları Gofret ile birlikte sokak hayvanlarına dağıtmaya karar verdik.

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Hem geziyoruz hem sokak hayvanlarına mamaları dağıtıyoruz. Hem elimizdeki mamalar çıkmış oluyor. Bir farkındalık sağlamak istedim. Çünkü hayvanlarla ilgili çokça üzücü haberler izliyoruz. Biraz da güzel haberlerle insanların karşısına çıkmak istedik. Doğum günü sadece insanlara ait bir şey değil” dedi.