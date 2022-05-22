Göçük altında kalan işçiden acı haber

Nevşehir'de patates deposu kazımı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Patates deposu kazımı sırasında depoda göçük meydana geldi. İş arkadaşları göçük altında kalan 31 yaşındaki Emre D.'yi kurtarmak için zamanla yarıştı.

Göçük altından çıkartılarak hastaneye kaldırılan Emre D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.