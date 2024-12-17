Göçmenleri taşıyan bot battı

Girit'in Gavda Adası açıklarında 14 Aralık’ta göçmenleri taşıyan botun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, akşam saatlerinde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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Kayıp sayısının 30’un üzerinde olduğu tahmin edilen kazada yetkililer, ölü sayısının 7'ye yükseldiğini kaydetti.

Bölgede, Yunan Sahil Güvenliği'ne ait bir kurtarma gemisi, dört ticari gemi, Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait bir Super Puma helikopteri, İtalyan Donanması’na ait bir fırkateyn ve helikopter arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında, 14 Aralık’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, Yunanistan’a ulaşmaya çalışırken alabora olmuştu.

Kazada şu ana kadar 39 kişi kurtarılmıştı.