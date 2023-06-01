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Kaçak göçmenleri taşıyan araca TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Eskişiher'de TIR, kaçak göçmenlerin taşıyan otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki Muhammed El Ali hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Giriş: 01.06.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
Eskişiher'de göçmenleri taşıyan araca TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son dakika haberi
DHA

Eskişehir'de TIR'ın çarptığı otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinde meydana geldi. Ahmet Sadık Beldek idaresindeki TIR, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye giriş yaptığı tespit edilen göçmenleri taşıyan, yine aynı ülke vatandaşı Kusay Kehhat yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada TIR şoförü Beldek, Suriye uyruklu Muhammed El Ali ile kimliği tespit edilemeyen 3 Suriyeli yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed El Ali, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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