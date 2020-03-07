07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların Edirne'ye gelişi devam ediyor. Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.
200 KM'LİK DOĞAL SINIRI AŞIYORLAR
AA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısının 143 bine ulaştığını açıkladı. Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor. Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.
YUNANİSTAN'DAN SERT MÜDAHALE
Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor. Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.
TAZYİKLİ SU VE GAZLA PÜSKÜRTME ÇALIŞMASI
Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor. Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.
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