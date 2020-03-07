AA

Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların Edirne'ye gelişi devam ediyor. Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.

200 KM'LİK DOĞAL SINIRI AŞIYORLAR

AA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısının 143 bine ulaştığını açıkladı. Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor. Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.

YUNANİSTAN'DAN SERT MÜDAHALE

Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor. Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.

TAZYİKLİ SU VE GAZLA PÜSKÜRTME ÇALIŞMASI

Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor. Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.