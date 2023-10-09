Göçmenler TIR'ın yemek dolabında yakalandı

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Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'ın durumundan şüphelenen Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personelleri TIR'ı X-Ray taramasına yönlendirdi.

Yapılan kontrolde Kuzey Makedonya vatandaşı olan D.P isimli şahsın idaresindeki GE7001AB/GE6151AB plakalı TIR'ın X-Ray taramasında GE6151AB plakalı dorsesinin yemek dolabında saklanan 3 Filistin uyruklu erkek ve 1 Mısır uyruklu kadın kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, TIR'ın sürücüsü D.P isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.