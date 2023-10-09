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        Haberler Gündem Göçmenler TIR'ın yemek dolabında yakalandı

        Göçmenler TIR'ın yemek dolabında yakalandı

        Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak üzereyken riskli bulunarak X-Ray taramasına alınan TIR'ın yemek dolabında saklanan göçmenler yakayı ele verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:42 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:42
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        TIR'ın yemek dolabında yakalandılar
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a çıkış yapmak üzere olan TIR'ın durumundan şüphelenen Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personelleri TIR'ı X-Ray taramasına yönlendirdi.

        Yapılan kontrolde Kuzey Makedonya vatandaşı olan D.P isimli şahsın idaresindeki GE7001AB/GE6151AB plakalı TIR'ın X-Ray taramasında GE6151AB plakalı dorsesinin yemek dolabında saklanan 3 Filistin uyruklu erkek ve 1 Mısır uyruklu kadın kaçak göçmen yakalandı.

        Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, TIR'ın sürücüsü D.P isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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