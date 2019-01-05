Deltada 356 kuş türü bulunduğuna işaret eden Terzioğlu, "Bunların bazıları kış aylarını burada geçirdikten sonra Sibirya'ya dönüyor. 140 kuş türü ise Kızılırmak Deltası'nda üremeyi tercih ediyor. Leylek, turna, saz horozu, yeşilbaş ördek, Macar ördek, kızılbalıkçıl, erguvani balıkçıl gibi türler, üremeyi burada yaptıktan sonra geldikleri bölgelere gidiyor." dedi.