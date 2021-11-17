AA

Kentteki Mileyha Sulak Alanı, Subaşı ve Reyhanlı Barajı, kuş türü zenginliği ve doğal güzellikleriyle çok sayıda kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısının ilgisini çekiyor.

AA'nın haberine göre Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği tarafından Hatay'daki sulak alanlarda yeni kuş türü tespit çalışmaları devam ediyor.

Dernek başkanı Ali Atahan, Hatay'da 1992'den bu yana yaptıkları gözlemlerde şu ana kadar 382 kuş türü belirlediklerini söyledi.

Hatay'ın bulunduğu konum gereği Türkiye'nin en önemli kuş sahalarından biri olduğunu aktaran Atahan, "Türkiye'de eski ve yeni kayıtlarla toplam 493 kuş türü var. Hatay, en önemli kuş göç rotaları üzerinde yer alıyor, o nedenle şu anda Türkiye'de en fazla kuş türü Hatay'da görülüyor" diye konuştu.

Atahan, bugüne kadar kentte gözlemlenen 382 kuş türünden 5'inin ilk defa Hatay'da görüldüğünü dile getirdi.

Kente kuş türü açısından en önemli nokta olan Mileyha Sulak Alanı'nda 289 kuş türünün saptandığını ve bu sayının Türkiye çapında çok önemli bir rakam olduğunu vurgulayan Atahan, şöyle devam etti:

"Alan, göç rotası üzerinde ötücüler, yırtıcılar, süzülen göçmen kuşlar, deniz ve okyanus kuşları açısından önemli bir merkez. Bu bölgede yaklaşık iki hafta önce yeni bulduğumuz Kara Taşkuşu Hindistan-Endonezya arasında kalan bölgenin kuşu ancak bizim Hatay'a kadar gelmişti. Türkiye için yeni kayıttı ve daha önce görülmemişti. Türkiye'nin farklı yerlerinden pek çok insan bu kuşu görmek açısından Hatay'a geldi. İstanbul'dan, Ankara'dan Gaziantep'ten, Hakkari'den gelen arkadaşlarımız oldu."

Atahan, Pasifik İncir Kuşu'nun da Türkiye'de halen en rahat gözlemlenen ve düzenli olarak görülen yerin Mileyha Sulak Alanı olduğunu söyledi.

Her yıl yüzlerce kuş gözlemcisinin bu kuşu görmek ve fotoğraflamak için Hatay'a geldiğinin altını çizen Atahan, kuş gözlemcilerini arasında "Amik Kuş Cenneti" olarak adlandırılan ve 200 türe ev sahipliği yapan Reyhanlı Barajı'nın da kentin gözlem açısından ikinci sıradaki yeri olduğunu ifade etti.

Subaşı'nın da ötücü ve göçmen kuşlar açısından önemli bir merkez olduğunu dile getiren Atahan, Türkiye'de 10 kaydı bulunan Yeşil Sırtlı İncir Kuşu'nun 8'inin Subaşı'nda olduğunu belirtti.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

Kuş gözlemcisi Ferhat Koç da kentin nadir görülen kuşlar açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Hatay'da Subaşı ve Mileyha gibi sulak alanlarda kuş gözlemleri yaptıklarını anlatan Koç, "Bu bölgedeki yeni keşfedilen kuş türlerinin kayıt altına alınması benim gibi Türkiye'nin birçok bölgesinden kuş gözlemcilerini ve doğaseverleri buraya çekiyor. Böyle bir görsel şöleni izleyip gözlemlemek bizler için tarifsiz bir duygu" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KUŞ CENNETİ OLMA YOLUNDA"

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, kentin kuş gözlemi yapmak isteyen doğaseverler için mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu aktardı.

Hatay'ın yeni bir kuş cenneti olduğunu vurgulayan Öğünç, "Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay'daki sulak alanlarımızda bu yıl içinde yeni 3 kuş türü tespit edilerek kayıt altına alındı. Bu durumu lehine çevirip göç dönemlerinde çeşitli etkinliklerle Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinden kuş gözlemcilerinin Hatay'a gelmesi sağlanabilir. Hatay'ın kuş gözlem merkezi haline gelmesi gerektiğini belirtmek isterim. Doğası ve barındırdığı kuş türü canlılığıyla Hatay, Türkiye'de kuş cenneti olma yolunda" değerlendirmesinde bulundu.

Adana'dan kuş gözlemi için sık sık Hatay'a gittiğini belirten Fatih İzler de kentte özellikle yeni gözlenen kuş türlerinin kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Bölgenin nadir görülen kuş türleri açısından olukça önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan İzler, şunları kaydetti:

"Hemen hemen iki ayda bir Adana'dan buraya kuş gözlemi için geliyorum. Subaşı ve Mileyha Sulak Alanı'nda kuş gözlemleri gerçekleştiriyorum. Buradaki yeni kuş türlerinin kayıt altına alınmasıyla benim gibi Türkiye'nin birçok yerinden kuş gözlemcisi ve doğasever buraya geliyor."