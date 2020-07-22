Göçmen kuşlar Balık Gölü'ne renk katıyor

AA

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü, yaz aylarında birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

Gölün ortasında bulunan adalarda konaklayan kuşlar, burada hem beslenme hem de üreme imkanı buluyor.

Toplu halde adaların üzerinde uçan göçmen kuşlar, yüksek sıcaklıklar nedeniyle zaman zaman göle girerek serinliyor.

Farklı türlerdeki çok sayıda kuş, bölgeye farklı güzellik katıyor.