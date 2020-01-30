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Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İstasyon Mahallesi'ndeki kahvehanede düzenlenen "huzur toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kanun değişikliğiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik hem hapis hem de para cezalarının artırıldığını anımsattı.
Önceden göçmen kaçakçılığı olaylarında az sayıda tutuklama gerçekleştirildiğini anlatan Kurt, şöyle devam etti:
"Organize kaçakçılık yapanlar varsa, nitelikli terörist falan kaçırıyorsa genelde onlar tutuklanıyordu. Ama geçen ay sonunda bir kanun değişikliği yapıldı ve yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle artık göçmen kaçakçılarına kötü bir haberim var; bunların da cezaları çok ağırlaştırıldı. Önceden göçmen kaçakçılığı yapanlara ceza biraz farklıydı, şimdi bunların cezaları arttırıldı. Hem ceza süreleri arttırıldı, hem de bunlara en basit göçmen kaçakçılığı yapana alt sınırı 20 bin lira para cezası verilecek."
Kurt, hapis cezalarının ise 3 yıldan 9 yıla kadar çıkabildiğini vurgulayarak "Organize ise ve mükerrer ise katlanarak gidiyor. Bunlar da zannetmesinler ki 'ben göçmen kaçakçılığı yaptım, yanıma kar kalacak.' İlk başta belki çok farkına varmayacaklar ama 3-5 ay sonra yargılama bitip de cezaları yemeye başladıklarında dünyaları kararacak." ifadelerini kullandı.
TELEFONLA DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARDI
Emniyet Müdürü Kurt, kendini hakim, savcı ya da polis gibi tanıtıp vatandaşları dolandıranların olduğunu anlatarak, " (FETÖ mücadelesi yapıyoruz, senin adın FETÖ'cüler arasında geçiyor, takip edeceğiz) diye para isteniyor. Bunlar ne yazık ki devam ediyor." dedi.
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün bununla ilgili mesajlar yayımladığını dile getiren Kurt, bu tür durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşların emniyete şikayette bulunması gerektiğini kaydetti.
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