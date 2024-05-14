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        Göçmen kaçakçılarına suçüstü

        Artvin'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen ile organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenler geri göderme merkezine gönderilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:53 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:53
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        Göçmen kaçakçılarına suçüstü
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        Artvin Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Artvin-Ardanuç kara yolu Berta Köprüsü mevkisinde şüphelendikleri aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen S.B. (35), Ö.Y. (33) ve M.E.Z. (30) yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. ve M.E.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Öte yandan olayla ilişkili O.A. (45) ve A.B'nin (41) Düzce'de olduklarının belirlendiği, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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        #kaçak göçmen
        #ARTVİN
        #Son dakika haberler
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