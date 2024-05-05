Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 tutuklama

        Göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 tutuklama

        Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılarına yönelik "Kalkan-21" operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 09:12 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçmen kaçakçılarına operasyon: 12 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana'da düzenlenen "Kalkan-21" operasyonunda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 12'sinin tutuklandığını ve 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdükleri operasyonların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Bu kapsamda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde "Kalkan-21" operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 9'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi."

        Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ile Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisi ve personeli kutladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #göçmen kaçakçılığı
        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Gelin arabası dereye uçtu
        Gelin arabası dereye uçtu
        Otoparkta yangın! 15 araç kül oldu
        Otoparkta yangın! 15 araç kül oldu
        1 Mayıs olaylarında 38 tutuklama
        1 Mayıs olaylarında 38 tutuklama
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Habertürk Anasayfa