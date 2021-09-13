Göçmen kaçakçıları suçüstü yakalandı

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Van'ın Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde kaçak göçmenleri gizlice aracına bindiren bir kişi jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde film gibi operasyonla durduruldu.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca 12 Eylül tarihinde saat sabah 6.00 sıralarında Gürpınar-Gevaş Karayolu üzerinde 71 düzensiz göçmeni E.Y. isimli kişinin kendisine ait minibüse bindirirken Jandarma devriyesinin dikkati sayesinde yakalandı. Yakalama esnasında minibüs şoförü E.Y. araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken yaklaşık 500 metre ilerde yakalandı.

Düzensiz göçmenleri sınırdan geçirerek öncülük eden K.P. isimli şahıs ise kendisini göçmen gibi göstererek aralarına saklandığı tespit edildi. Olay ile ilgili minibüs şoförü E.Y. ve K.P. gözaltına alınarak, araca el konuldu. Düzensiz göçmenler ise, işlemlerinin yapılmasının ardından il göç idaresine teslim edildi.