İHA

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarının ardı arkası kesilmiyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yardım çağrısı yapan göçmenleri tespit eden sahil güvenlik ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak, içerisindeki 34 Suriye ve 10 Irak uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

17'Sİ ÇOCUK, 12'Sİ KADINDI

İHA'da yer alan habere göre kurtarılan göçmenlerden 17'sinin çocuk, 12'sinin ise kadın olduğu öğrenildi. Göçmenlere gıda desteği sağlandı.