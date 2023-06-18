Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Göçerler ve Yörüklerin yayla mesaisi başladı - Haberler

Göçerler ve Yörüklerin yayla mesaisi başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcak illerden gelen göçer aileler, yaz boyunca serin havası, temiz su kaynakları ve verimli otlakların bulunduğu Van ve Hakkari'deki yüksek rakımlı yaylalarda konaklıyor. Antalya'nın Akseki, Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yaşayan Yörükler de, havaların ısınmasıyla yaylalara göç etmeye başladı. Her yıl çıktıkları yaylalardaki obalarına yerleşen Yörüklerin bazıları taş ile çevrili obalarda kalırken, bazıları ise ata gelenekleri olan kıl çadırları tercih ediyor

Giriş: 18.06.2023 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar yaz aylarında sıcak illerden gelen çok sayıda göçer aileye ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Yaz boyunca hayvanlarını verimli arazilerde otlatmak için Batman, Şırnak, Siirt ve Mardin gibi illerden gelerek yaylalarda kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, zorlu yaşam koşullarına rağmen hayvancılığı sürdürüyor. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Doğayla iç içe zaman geçiren hayvan yetiştiricileri geçim kaynakları olan hayvanları otlatıp, onların bakımını yapıyor. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Ürettikleri süt ve süt ürünleri, yetiştirdikleri hayvanlarla ekonomiye katkı sağlayan göçerlerin yayla yaşamı zorlu olduğu kadar renkli görüntüler de oluşturuyor. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Siirt'ten Van'ın Gürpınar ilçesindeki Keşiş Yaylası'na gelen Bekir Tunç, bu yıl ilkbahar yağmurlarıyla bitki örtüsünün daha çok canlandığını söyledi. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Aylarca evlerinden uzakta hayvanları beslediklerini anlatan Tunç, "Bu sene besiciler olarak mutluyuz çünkü ilkbaharda çok yağmur yağdı. Geçen yıl kurak geçtiği için otlaklarda sıkıntı vardı. Bu sene her yer yemyeşil ve su da bol. Konakladığımız süre boyunca burada hayvanlarımızı besleyeceğiz. Hava soğumaya başlayınca döneceğiz" dedi. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Erek Dağı eteklerindeki yaylada konaklayan Hamza Tayanır ise Van'ın yaylalarında ot ve su bolluğu yaşandığını dile getirerek, yaz boyunca buradaki yaylada geçim kaynakları olan hayvanları besleyeceklerini belirtti. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, kente genellikle Siirt, Şırnak, Mardin ve Batman'dan göçerlerin geldiğini söyledi. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Kentin mera potansiyeliyle milyonlarca küçükbaş hayvana ev sahipliği yapabileceğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:"İlimizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi tarafından projeler uygulanıyor. Yaylaların yüksek rakımlı ve serin olması nedeniyle göçerler burayı tercih ediyor. Birçok göçer ve besici yazın binlerce hayvanını buradaki yaylalarda konaklatıyor. Yaklaşık 4 ay kalıp sonra tekrar memleketlerine dönüyorlar. Bu sene de gelmeye başladılar. Yaylalar hayvanlarla hareketlendi. Berçelan ve Cennet Cehennem Vadisi'ndeki yaylalar en çok tercih edilen yaylalar." (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Batman'dan gelerek Cennet Cehennem Vadisi'ndeki yaylada konaklayan Fahrettin Yalçın da her yıl bu vakitlerde serin yaylaların olduğu bölgelere gittiklerini anlattı. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Hakkari'de 4 ay kaldıktan sonra tekrar memleketlerine döneceklerini dile getiren Yalçın, "Hayvanlarla ilgileniyoruz, sağımlarını yapıyoruz. Sütten peynir yapıp satıyoruz. Göçerlik zahmetli ama güzel bir yaşam tarzı. Buranın yaylaları çok güzel. Genelde Şırnak, Siirt ve Batman'dan göçerler buraya geliyor. Buranın yaylaları yüksek. Otlar çabuk sararmıyor. Bu da hayvan için bir nimet. Hayvanlar yazın serin yerde kalınca süt ve ette daha yüksek verim alıyoruz. Günümüzün büyük bölümü hayvanlarla uğraşmakla geçiyor" diye konuştu. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Tayyip Yalçın ise yaylalara çadırlar kurduklarını anlatarak, bir hafta sonra daha yükseklerdeki yaylalara çıkacaklarını belirtti. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Yalçın, yaylaların hayvanlar için çok elverişli olduğunu dile getirerek, "Hiç televizyon izlemiyoruz. Elektrik yok, güneş enerjisi kullanıyoruz." ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Van ve Hakkari'de yüksek rakımlı yaylalar. (Fotoğraf: AA)

  • Antalya'nın çeşitli köylerinde yaşayan ve hayvancılık dışında geçim kaynakları bulunmayan Yörükler, havaların ısınması üzerine daha serin olan yaylaların yolunu tuttu. (Fotoğraf: İHA)

  • Eğrigöl Yaylası (Fotoğraf: İHA)

  • Yaz mevsimini Akseki’nin 2 bin 200 rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin Eğrigöl Yaylası'nda geçirecek Yörüklerin ana geçim kaynağı olan keçiler ise çobanlar tarafından otlatılarak götürülüp getiriliyor. (Fotoğraf: İHA)

  • Eğrigöl Yaylası (Fotoğraf: İHA)

  • Bazı Yörükler ise hayvanlarını kamyonlara yükleyerek yaylalarına getiriyor. Yörükler, yaklaşık 4 - 5 ay burada kalıyor. Yaylanın temiz havası ve muhteşem doğasında hayvanlarını besleyen Yörükler, atalarının mirasını yaşatıyor. (Fotoğraf: İHA)

  • Eğrigöl Yaylası (Fotoğraf: İHA)

  • Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi’nde yaşayan Duran Topaça (71) hayvancılık mesleğinin atalarından kaldığını söyledi. (Fotoğraf: İHA)

  • Eğrigöl Yaylası (Fotoğraf: İHA)

  • Hayvanlarını yaylaya çıkararak obalarına yerleştiklerini anlatan Topaça, "Hayvancılık baba mesleğimizdir. Çocuk yaştan bu yana hayvancılık yapıyorum. Her geçen yıl bu meslekte zorlaşıyor. Çocuklarımın da kıl keçileri bulunmaktadır. Hep birlikte keçilerimizi otlatmak için yaylaya çıkmak zorundayız. Hava şartlarına göre her yıl mayıs ayı sonlarında, hayvanlarımızla beraber Akseki’nin Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Kaklıktaş Yaylası’na çıkıyoruz. Şu an obalarımıza yerleştik. Yine hava şartlarına göre eylül ayı sonunda, kasım ayı başlarında ise tekrar köyümüze döneceğiz" diye konuştu. (Fotoğraf: İHA)

  • Eğrigöl Yaylası (Fotoğraf: İHA)

  • Topaça, keçilerin sütünden yoğurt ve peynir yaptıklarını dile getirerek, hayvanlarının yaylada doğal ortamda beslendiklerini, peynir ve yağının oldukça lezzetli olduğunu, bunları yaylaya kadar gelen özel müşterilere sattıklarını belirtti. (Fotoğraf: İHA)

  • Eğrigöl Yaylası (Fotoğraf: İHA)

  • Bu yıl bahar yağmurlarının fazla yağmasından dolayı yaylaya 15 gün geç çıktıklarını anlatan Topaça, "Eskiden yaylaya bundan 15 gün önce çıkardık. Bu yıl bahar yağmurları oldukça fazla yağdı. Biz yüksek rakımlı yaylada kaldığımız için yıldırım düşmelerine karşın yaylaya geç çıkmak zorunda kaldık. Yağmurlar ile birlikte Yaylalarda bu yıl ise çok güzel ot var" diye konuştu. (Fotoğraf: İHA)

  • Eğrigöl Yaylası (Fotoğraf: İHA)

  • Yörüklerden Hatice Uçar ise, Toroslar'ın zirvesinde hayvanlarıyla geçimlerini sağlamak için yazın yaylaya çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Hayvancılığın ata meslekleri olduğunu ve geleneklerini sürdürerek dağlarda kıl çadırda kaldıklarını anlatan Uçar, "Yaylada bizim evimiz, kıl çadırdır. Bizim mutfağımız, her şeyimiz dağlardır. Zorda olsa alıştık. Bize artık zor gelmiyor. Su sorunumuz olmasa daha iyi ama su sorunumuz var. Suyu tankerlere doldurup geliyoruz. Yaşam şartlarımız bu. Yaylaya çıkmak zorundayız. Yapmasak olmuyoruz. Böyle gelmişiz böyle gidiyoruz. Mecburen yapıyoruz. Yapacağımız başka bir işimiz yok. Göçer yaşamın zorlukları çok" diye konuştu. (Fotoğraf: İHA)

  • Eğrigöl Yaylası (Fotoğraf: İHA)

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.