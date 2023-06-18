Göçerler ve Yörüklerin yayla mesaisi başladı

Kentin mera potansiyeliyle milyonlarca küçükbaş hayvana ev sahipliği yapabileceğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:"İlimizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve İl Özel İdaresi tarafından projeler uygulanıyor. Yaylaların yüksek rakımlı ve serin olması nedeniyle göçerler burayı tercih ediyor. Birçok göçer ve besici yazın binlerce hayvanını buradaki yaylalarda konaklatıyor. Yaklaşık 4 ay kalıp sonra tekrar memleketlerine dönüyorlar. Bu sene de gelmeye başladılar. Yaylalar hayvanlarla hareketlendi. Berçelan ve Cennet Cehennem Vadisi'ndeki yaylalar en çok tercih edilen yaylalar." (Fotoğraf: AA)