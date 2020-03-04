04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göç uzmanı Knaus'dan Türkiye ile yeni bir göç anlaşması çağrısı:
- "Bazı maddeleri uzatmak bazılarını da yenilemek için ikinci bir anlaşmaya ihtiyacımız var. AB, Türkiye'ye kendisiyle birlikte sığınmacı alacağı teklifini yapmalı" - "Türkiye'deki Suriyelilerin Avrupa'ya gelmemeleri için oradaki yaşamlarının iyi olmasını sağlamalıyız. Eğer bir anlaşma olmazsa en büyük kaybeden Almanya olacaktır" - "Türkiye ile anlaşma olmadığı müddetçe sığınmacıları durduramazlar. Bunu, ne biber gazı ne de 20 bin Frontex memuru önleyebilir"
Türkiye-AB göç mutabakatının mimarlarından göç uzmanı Gerald Knaus, Türkiye ile ikinci bir anlaşma olmaması halinde Almanya'nın Avrupa'da en büyük kaybeden olacağını söyledi.
"Avrupa İstikrar İnsiyatifi" adlı düşünce kuruluşu başkanı Knaus, Die Welt gazetesine son günlerde yaşanan sığınmacı akınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ile AB arasında ikinci bir mutabakata ihtiyaç olduğunu belirten Knaus, "Bazı maddeleri uzatmak bazılarını da yenilemek için ikinci bir anlaşmaya ihtiyacımız var. AB, Türkiye'ye kendisiyle birlikte sığınmacı alacağı teklifini yapmalı. Tabii ki sığınmacıların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Türkiye'ye ek para sağlanmalı." ifadesini kullandı.
"Gelecek 5 yıl için Türkiye'ye tekrar bir 6 milyar avro yardım yapılmalı mı" sorusuna Knaus, "Evet. Türkiye'nin de bazı talepleri olacağından eminim. Bu kaçış nedenlerine karşı yapabileceğimiz en iyi mücadele. Türkiye'deki Suriyelilerin Avrupa'ya gelmemeleri için oradaki yaşamlarının iyi olmasını sağlamalıyız. Eğer bir anlaşma olmazsa en büyük kaybeden Almanya olacaktır." cevabını verdi.
Knaus, Başbakan Angela Merkel ve AB'deki birçok siyasetçinin, anlaşmanın yenilenmesini "zaruri" gördüğünü vurgulayarak, "Yunan adalarında durum çok ciddi. Yunan yetkililer adalardan on binlerce insanı ana karaya getirmek zorunda olduklarında ve Türkiye ile de anlaşma olmaması durumunda, bu daha fazla insanın yığılmasına neden olacak." yorumunu yaptı.
Yunanistan'ın iltica müracaatlarını bir aylığına askıya almasını da eleştiren Knaus, "Bu çok mantıksız bir önlem. Bugün Yunanistan'a gelen bir kişinin kayıt olması bile iki ay sürüyor. Onun ardından iltica talebinde bulunabiliyor. Karar verme süreci de yaklaşık 4 yıl sürüyor. Yani iltica müracatlarını kaldırdığını açıklamak de facto bir yarar sağlamaz." değerlendirmesinde bulundu.
Knaus, askıya alma kararına AB'den eleştiri gelmemesinden duyduğu kaygıyı dile getirerek bu sessizliğin endişe verici olduğunu söyledi.
AB'nin yaptığının "ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük fantazisi" olduğunun altını çizen Knaus, şu ifadeleri kullandı:
"Yani Meksika sınırında sığınmacı hakkını kaldırmak ve oraları militarize etmek. Böyle giderse Cenevre Sığınmacı Uzlaşması ölecek. İrrasyonel olan şu; ne kadar biber gazı kullanılırsa kullanılsın insanlar Yunan adalarına gelmeye devam edecek. Son iki günün her birinde 600 sığınmacı botlarla geldi. Bunu, ne biber gazı ne de 20 bin Frontex memuru önleyebilir. Türkiye ile anlaşma olmadığı müddetçe sığınmacıları durduramazlar."
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