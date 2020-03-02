Göç İdaresi’nden basında yer alan haberlere yalanlama

İHA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir haber bülteninde yer alan ’İstanbul’da Göç İdaresi’ne ait araçların yazılarını söküp, mültecileri ücretli taşıdılar’ başlıklı haberi yalanladı.

İHA'nın haberine göre; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Uzun uzun açıklama yapmak isterdik ama gerçekten çok yoğunuz. Sadece şunu söyleyebiliriz, kuyruklu yalan" denildi.